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Мостовой высказался о назначении Карреры главным тренером «Рубина»

Ранее команду покинул Леонид Слуцкий.
12 декабря 2022 18:56
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о желании «Рубина» назначить Массимо Карреру главным тренером команды.

«Каррера однозначно лучше Леонида Викторовича. Другое дело, что, когда Массимо ушел из «Спартака», он больше особо нигде не задержался», – сказал Мостовой порталу Metaratings.ru.

Напомним, Леонид Слуцкий подал в отставку с должности главного тренера «Рубина» в ноябре этого года.

Что касается Карреры, то вместе со «Спартаком» итальянец становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Его последним клубом был «Бари», выступающий в Серии B. Специалист ушел из этого клуба в апреле 2021-го.

источник: Metaratings.ru
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