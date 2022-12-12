«Это будет очень сложный матч»: Варан – об игре со сборной Марокко в полуфинале ЧМ

Футболисты сборной Франции ожидают непростого матча с командой Марокко. Об этом заявил защитник французской сборной Рафаэль Варан.

По его словам, действующие чемпионы мира уважительно относятся к сопернику, поэтому о недооценке соперника не может быть и речи.

«У нас достаточно опыта, чтобы не попасть в эту ловушку. Марокко – очень сплоченная команда. У них много качественных игроков, и это будет очень сложный матч», – заявил Варан французской газете.

Напомним, подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко в полуфинале ЧМ-2022. Встреча состоится 14 декабря.