«Это будет очень сложный матч»: Варан – об игре со сборной Марокко в полуфинале ЧМ

Футболисты сборной Франции ожидают непростого матча с командой Марокко. Об этом заявил защитник французской сборной Рафаэль Варан.
По его словам, действующие чемпионы мира уважительно относятся к сопернику, поэтому о недооценке соперника не может быть и речи.
«У нас достаточно опыта, чтобы не попасть в эту ловушку. Марокко – очень сплоченная команда. У них много качественных игроков, и это будет очень сложный матч», – заявил Варан французской газете.
Напомним, подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко в полуфинале ЧМ-2022. Встреча состоится 14 декабря.
источник: «Советский спорт»