Директор «Лейпцига» Эберль заявил, что большие зарплаты уводят людей из футбола

Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль поделился мнением о высоких зарплатах игроков в современном футболе.

Отмечается, что по мнению немецкого функционера, большие суммы разрушают восприятие футбола.

«В тех случаях, когда появляется новость о том, что Роналду может получить 200 миллионов за два сезона в Саудовской Аравии, я думаю над тем, как нелепо это выглядит. Такое безумие уводит людей из футбольного мира. В такой экстремальный момент для футбола, самое главное твердо стоять на земле», – приводит слова Эберля португальская пресса.

Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср».

Добавим, что сам 37-летний португалец опроверг информацию о переходе в чемпионат Саудовской Аравии.