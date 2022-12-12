Тухель назван ведущим кандидатом на пост главного тренера сборной Англии

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить сборную Англии, пишут немецкие СМИ.
По данным источника, экс-наставник «синих» возглавит команду, если нынешний тренер «трех львов», Гарет Саутгейт, решится покинуть свой пост.
Напомним, под руководством Саутгейта англичане дошли до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступили сборной Франции (1:2).
Что касается Тухеля, то помимо «Челси» он также работал в «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии». У руля лондонцев немец выигрывал Лигу чемпионов.
источник: «Советский спорт»