Роналдо рассказал, кого бы хотел видеть у руля сборной Бразилии

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо рассказал, кто мог бы привести команду к успеху. По его словам, руководству Конфедерации футбола (CBF) стоит обратить внимание на Карло Анчелотти, Абела Феррейру и Жозе Моуринью.

«Это невероятные имена. И все они на контрактах. Не знаю, что сделает CBF, но я бы поддержал иностранных специалистов», – добавил экс-нападающий в беседе с американским порталом.

Напомним, Анчелотти тренирует «Реал», Моуринью работает в «Роме», а португалец Абел руководит бразильским клубом «Палмейрас».

Ранее стало известно, что «селесао» вылетели с чемпионата мира по футболу, уступив сборной Хорватии в ¼ финала (1:1, серия пенальти – 2:4). После этого главный тренер команды Тите подал в отставку.