Роналду не планирует завершать карьеру в сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не намерен завершать карьеру в сборной, сообщают португальские СМИ.

По данным источника, футболист хочет продолжить выступать за команду и сыграть на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Но будущее Роналду связано с будущим главного тренера команды Фернанду Сантуша, который может быть отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что его на этом посту может сменить тренер «Ромы» Жозе Моуриньо.

Также источники сообщают, что Роналду признал не лучшую форму, назвав причины спада в пропущенной предсезонной подготовке и нерегулярной игре в составе «Манчестер Юнайтед», с которым он расторг контракт в ноябре.

Роналду сыграл в пяти матчах сборной в Катаре, дважды выходя на замену, и отметился одним голом. Сборная Португалии в 1/4 финала проиграла команде Марокко – 0:1.