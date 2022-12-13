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«Ньюкасл» рассчитывает приобрести полузащитника сборной Франции Рабьо 

Ранее хавбек «Ювентуса» заявлял о желании попробовать свои силы в АПЛ. 
13 декабря 2022 21:44
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Ньюкасла» рассматривает возможность покупки полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что соглашение 27-летнего француза с туринской командой истекает в конце текущего сезона.

Как утверждает источник, «сороки» планируют сделать официальной предложение по хавбеку в ближайшее зимнее трансферное окно, чтобы опередить претендентов на футболиста.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции может вернуться в «ПСЖ».

Добавим, что Рабьо присоединился к «Ювентусу» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне за клуб Массимилиано Аллегри он провел 16 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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