Гол Месси помог сборной Аргентины разгромить Хорватию и выйти в финал ЧМ-2022

Футболисты сборной Аргентины нанесли крупное поражение игрокам Хорватии в полуфинале чемпионата мира в Катаре – 3:0.

Автором первого гола стал Лионель Месси, забивший с пенальти на 34-й минуте. В концовке первого тайма Хулиан Альварес (39-я) упрочил преимущество «альбиселесте».

На 69-й минуте он же оформил дубль, а Месси выступил в качестве ассистента: форвард обыграл несколько хорватских футболистов и выдал пас на партнера.

Таким образом, аргентинцы вышли в финал, а их соперник определится в матче Франция – Марокко. Что касается хорватской сборной, то они сыграют в матче за третье место.