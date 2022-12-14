«Кубань» отказалась покупать у «Ренна» молодого Дембеле

Футбольный агент Роман Орещук рассказал, как «Кубань» отказалась от вингера сборной Франции Усмана Дембеле.

- Им предложили взять в аренду до конца сезона молодого Дембеле – ему тогда 16-17 лет было, играл в «Ренне». Тогда сказали: «Это несерьезно». Даже не стали рассматривать. Это точно было, - приводит слова Орещука Eurostavka.

Дембеле начал взрослую карьеру в «Ренне» и покинул клуб в 2016 году, перейдя в дортмундскую «Боруссию».

На чемпионате мира в Катаре Усман является основным игроком сборной Франции, которая продолжает борьбу за титул.