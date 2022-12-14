Мендеш предложил «Реалу» подписать Жоау Феликса

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс может стать игроком мадридского «Реала» Об этом сообщает британская пресса.

Как утверждает источник, агент 23-летнего португальца Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента королевскому клубу. Как отреагировали представители мадридской команды на это предложение не сообщается.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» планирует подписать Жоау Феликса в зимнее трансферное окно.

Добавим, что Феликс присоединился к «Атлетико» в 2019 году. В текущем сезоне за команду Диего Симеоне он провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.