Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным источника, нынешний наставник команды Фернанду Сантуш, скорее всего, будет уволен. Витория рассматривается как один из фаворитов на эту должность, поскольку у него очень хорошие отношения с президентом Федерации португальского футбола (FPF) Фернанду Гомешем.

Напомним, в данный момент Витория тренирует сборную Египта, а его контракт рассчитан до июля 2026 года.