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«Манчестер Сити» предложил за Гвардиола 130 млн евро

На игрока также претендуют «Реал» и «Челси».
15 декабря 2022 17:22
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол получил очередное предложение от топ-клуба. Об этом сообщил журналист Альфредо Педулла.

По его данным, на игрока претендует «Манчестер Сити». Чемпион Англии готов выложить за футболиста 130 млн евро – это предложение намного лучше, чем от «Реала» и «Челси». Испанцы, как пишет Педулла, не готовы платить больше 90 млн евро.

При этом «Манчестер Сити» обещает Гвардиолу выгодный контракт: если в «Реале» ему предлагали 6 млн евро за сезон, в стане «горожан» хорват будет получать в 2 раза больше.

Наконец, Педулла заявил, что «Сити» намерен закрыть сделку в зимнее трансферное окно. Не исключен вариант, при котором защитник доиграет этот сезоне в «Лейпциге» на правах аренды.

источник: «Советский спорт»
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На игрока также претендуют «Реал» и «Челси».
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