«Страшно становится». Лукашенко - о сравнении уровня белорусского футбола с чемпионатом мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за уровень футбола в стране.

«Идет чемпионат мира. Я что-то, не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? - с иронией и упреком заметил глава государства. - Там и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, - мне просто страшно становится», - приводит слова Лукашенко белорусские СМИ.

Напомним, что сборная Белоруссии, одержав одну победу и потерпев семь поражений, заняла последнее место в квалификационной группе Е, в которой находились отобравшиеся на чемпионат мира сборные Бельгии и Уэльса.