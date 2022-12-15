Ди Мария полностью восстановился от мышечной травмы и может помочь Аргентине в финале ЧМ-2022

Полузащитник Анхель Ди Мария тренировался в общем группе сборной Аргентины.

По данным итальянской прессы, он полностью восстановился от мышечной травмы из-за которой пропустил практически весь плей-офф чемпионата мира в Катаре, выйдя на замену лишь во втором овертайме четвертьфинала, в котором Аргентина по пенальти прошла Нидерланды.

Напомним, что сборная Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре сыграет против Франции. Матч пройдет 18 декабря в Лусаиле и начнется в 18:00 по Москве.