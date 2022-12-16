ФИФА обнулила срок президента Инфантино

Первый президентский срок президента Международной федерация футбола (ФИФА) Джанни Инфантино исчисляется с 2019 года, сообщается на сайте организации.

Период с 2016 по 2019 год, когда Инфантино возглавил ФИФА не может считаться президентским сроком, поскольку был назначен на эту должность после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста предыдущего президента Йозефа Блаттера.

В связи с этим отмечается, что 52-летний Инфантино, имеющий гражданство Италии и Швейцарии, может быть выдвигаться и быть избранным дважды. Он может оставаться главой организации до 2031 года.

Выборы президента ФИФА состоятся на 73-м конгрессе федерации, который пройдет 16 марта 2023 года в Кигали (Руанда). Инфантино будет единственным кандидатом на выборах президента, поскольку прием заявок завершился 16 ноября.