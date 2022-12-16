Франческо Тотти назвал лучшего игрока чемпионата Италии в этом сезоне

Лучшим игроком нынешнего сезона Серии А является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. Такое мнение выразил экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти.

«Он всегда находится в нужном месте. Получив мяч, он обязательно забьет, при этом он готов жертвовать собой ради команды», – заявил Тотти итальянским СМИ.

Напомним, в текущем сезоне Серии А 23-летний нигериец отыграл 11 матчей и забил 9 голов. Также на его счету 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что топ-клубы Европы следят за выступлением форварда и попробуют подписать его летом 2024 года.