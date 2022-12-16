«Барселона» близка к подписанию нового контракта с Бальде

Защитник Алекс Бальде вскоре может подписать новый контракт с «Барселоной». Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что каталонский клуб близок к подписанию нового соглашения с 19-летним защитником на пять лет. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы подписать договор в ближайшее время.

Напомним, что Бальде является воспитанником академии каталонского клуба. За основную команду всего он провел 23 матча и отдал три результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.