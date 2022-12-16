Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» объявил о продлении контракта с Халком до конца 2024 года. В соглашение также включили пункт о пролонгации договора на один сезон.

Напомним, 36-летний форвард, известный в России по выступлениям за «Зенит», перебрался в «Атлетико Минейро» зимой 2021 года. За это время он провел 114 матчей, забил 65 голов и отдал 18 голевых передач.

Добавим, что помимо «Зенита» Халк успел поиграть в чемпионатах Японии и Китая, а широкую популярность он получил благодаря игре за «Порту».