Хвича Кварацхелия стал главной трансферной целью «Ньюкасла»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может перебраться в чемпионат Англии. Об этом пишут британские СМИ.

По данным источника, экс-игрок «Рубина» стал главной трансферной целью «Ньюкасла». Английский клуб рассчитывает подписать его в зимнее трансферное окно. В случае неудачи «сороки» постараются пригласить игрока летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист интересен «Ливерпулю», дортмундской «Боруссии», а также ряду других топ-клубов Европы.

В нынешнем сезоне Кварацхелия отыграл за итальянцев 17 матчей, забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.