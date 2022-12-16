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Хвича Кварацхелия стал главной трансферной целью «Ньюкасла»

Клуб из АПЛ постарается подписать игрока этой зимой.
16 декабря 2022 22:40
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может перебраться в чемпионат Англии. Об этом пишут британские СМИ.

По данным источника, экс-игрок «Рубина» стал главной трансферной целью «Ньюкасла». Английский клуб рассчитывает подписать его в зимнее трансферное окно. В случае неудачи «сороки» постараются пригласить игрока летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист интересен «Ливерпулю», дортмундской «Боруссии», а также ряду других топ-клубов Европы.

В нынешнем сезоне Кварацхелия отыграл за итальянцев 17 матчей, забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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