Рабьо готов стать игроком «Барселоны»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо решил покинуть команду. Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, французский футболист получил предложение от «Барселоны» и ответил согласием.

Трансфер может состояться этой зимой, поскольку его контракт с итальянцами истекает летом 2023 года. «Ювентус» не будет препятствовать уходу хавбека, так как хочет выручить за него хоть какие-то деньги.

Напомним, в эти дни 27-летний Рабьо выступает на ЧМ-2022 в составе сборной Франции. 18 декабря его команда сыграет в финале с Аргентиной.