Бывший нападающий «Динамо» Кураньи получил разрыв крестообразных связок в матче Легенд ФИФА

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи травмировался во время матча турнира Легенд ФИФА, прошедшем 15 декабря в Катаре в преддверии медальных игр чемпионата мира.
Экс-форвард сборной Германии получил разрыв крестообразных связок и травму мениска.
«К сожалению, первое предположение сбылось. Это раздражает, но все будет хорошо», - сказал Кураньи немецким журналистам.
Напомним, что 17 декабря в Катаре пройдет матч за третье место чемпионата мира-2022, в котором сыграют сборные Хорватии и Марокко.
На следующий день главный титул оспорят национальные команды Аргентины и Франции.
Оба матча начнутся в 18:00 по Москве.
источник: «Советский спорт»