РФС официально включил вопрос о переходе в Азию в повестку заседания исполкома

РФС на своем сайте опубликовал повестку предстоящего заседания исполкома организации.
Восьмой пункт гласит, что на заседании обсудят «участие РФС в иных организациях», что подразумевает переход РФС из-под юрисдикции УЕФА в Азиатскую футбольную федерацию.
Напомним, такой вариант уже рассматривался ранее отечественными футбольными руководителями.
Также Олимпийский совет Азии предложил России вступить в свои ряды, чтобы российские спортсмены смогли принять участие в Играх 2024 и 2026 года, но в нейтральном статусе, без флага и гимна.
источник: РФС