РФС официально включил вопрос о переходе в Азию в повестку заседания исполкома

РФС на своем сайте опубликовал повестку предстоящего заседания исполкома организации.

Восьмой пункт гласит, что на заседании обсудят «участие РФС в иных организациях», что подразумевает переход РФС из-под юрисдикции УЕФА в Азиатскую футбольную федерацию.

Напомним, такой вариант уже рассматривался ранее отечественными футбольными руководителями.

Также Олимпийский совет Азии предложил России вступить в свои ряды, чтобы российские спортсмены смогли принять участие в Играх 2024 и 2026 года, но в нейтральном статусе, без флага и гимна.