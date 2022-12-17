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«Ты уникален»: Альба обратился к Бускетсу, завершившему карьеру в сборной Испании

Хавбек посвятил «красной фурии» 14 лет.
17 декабря 2022 13:13
автор: Артур Гичунцев

Защитник сборной Испании Жорди Альба обратился к полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу, завершившему карьеру в национальной команде.

Напомним, 34-летний хавбек завершил международную карьеру после вылета «красной фурии» с ЧМ-2022.

«Горжусь капитаном и товарищем по команде. Ты всегда был лидером сборной в хорошие и плохие времена. После стольких сборов, тренировок и совместных матчей за национальную команду, ты прощаешься. Нам будет очень не хватать тебя, мой друг. Спасибо за то, что ты нам дал. Ты уникален», – написал Альба в соцсети.

Напомним, Бускетс выступал за сборную Испании с апреля 2009 года. В его активе 143 матча и 2 гола. Он является чемпионом мира (2010), а также чемпионом Европы (2012).

источник: «Советский спорт»
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