Дешам высказался об участии Бензема в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о возможном участии нападающего Карима Бензема в финале чемпионата мира по футболу.

Напомним, 36-летний форвард получил травму на старте турнира и был отправлен в расположение своего клуба.

«Если не отвечу, вы скажете, что я злой. У нас есть игроки, которые ранее получили травмы. Карим – один из них. Последним, кто получил травму, был Лукас Эрнандес. С тех пор у меня есть 24 игрока, которыми я должен управлять. Задавать вопрос по отношению к этим игрокам, мягко говоря, некрасиво, если не сказать больше. Состав здесь. Я не занимаюсь приглашениями игроков, бывших игроков или травмированных игроков», – заявил специалист французским СМИ.

Ранее сообщалось, что Бензема обижен на Дешама. По информации прессы, игрок не понял, почему тренер исключил его из команды, хотя, сроки его восстановления составляли не более трех дней.