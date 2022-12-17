Александр Тарханов: Соломатин за руку никого не ловил, когда поймает, тогда нужно про это говорить

«Я думаю, так не только в футболе, а во всех видах спорта может быть. В платных школах нет больших сумм, а в академиях слышал про такое, но не могу точно утверждать. Соломатин за руку никого не ловил, когда поймает за руку, тогда нужно про это говорить. Слухи есть, а уверенности в слухах нет», - сказал Тарханов в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, недавно бывший футболист сборной России Андрей Соломатин высказался о проблемах российского футбола. В частности, он рассказал о коррупции в детском футболе в Москве, чтобы попасть в топовый клуб нужно 300 тысяч рублей.

Андрей Соломатин: Оставьте футбол в покое