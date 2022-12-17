Николаев раскритиковал работу катарского судьи в матче между Хорватией и Марокко

«Назначение на этот матч арбитра из Катара, только из уважения к стране организатору ЧМ. Что касается самого матча, конечно, к работе судьи есть большие вопросы - как можно было позволить игрокам сборной Марокко так неуважительно проявлять свои эмоции по отношению к арбитру? Одни эмоции», - сказал Николаев в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что в субботу, 17 декабря, в одном из эпизодов первого тайма матча между Хорватией и Марокко игроки африканской команды были недовольны решением Аль-Джассима не назначить угловой удар в ворота хорватов. Однако арбитр принял решение не показывать желтые карточки футболистам за излишние эмоции.