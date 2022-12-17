Жиру может начать финал ЧМ-2022 с Аргентиной на скамейке запасных

Форвард сборной Франции Оливье Жиру рискует пропустить финал ЧМ-2022 против команды Аргентины.

Напомним, что игра состоится 18 декабря в Дохе.

Как сообщают зарубежные СМИ, наставник «трехцветных» Дидье Дешам на последней тренировке использовал в тройке нападения Маркуса Тюрама, Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. Жиру может начать встречу на скамейке запасных.

Отметим, что Оливье получил травму колена на 65-й минуте 1/2 финала с Марокко (2:0).

На ЧМ-2022 форвард забил четыре мяча в шести встречах.