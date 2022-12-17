Флик назвал причину успеха сборных Аргентины и Франции на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением по поводу успешного выступления сборных Аргентины и Франции на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению немецкого специалиста, эти национальные команды большое внимание уделяют обороне.

«Если понаблюдать за играми Аргентины и Франции, то вы заметите, что стиль этих команд более оборонительный. Сборная Марокко прекрасно выступила против Франции, но они все еще защищаются на высоком уровне. Об этом не стоит забывать. Качественная защита – это основное требование для успешного турнира», – приводит слова Флика немецкая пресса.

Добавим, что финал мирового первенства между сборными Аргентины и Франции пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – 18:00 мск.