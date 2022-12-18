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Серхио Бускетс решил покинуть «Барселону»

Испанец продолжит карьеру в MLS.
18 декабря 2022 11:36
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс продолжит карьеру в MLS. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, 34-летний хавбек подпишет контракт «Интер Майами». Отмечается, что главный тренер каталонцев Хави Эрнандес по-прежнему рассчитывает на игрока, однако, после долгих раздумий он решил уйти.

Напомним, Бускетс – воспитанник сине-гранатовых. За первую команду «Барсы» он играет с 2008 года. На его счету 696 матчей и 32 трофея, в том числе 3 победы в Лиге чемпионов и 8 титулов чемпиона Испании.

источник: «Советский спорт»
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