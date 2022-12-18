Серхио Бускетс решил покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс продолжит карьеру в MLS. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, 34-летний хавбек подпишет контракт «Интер Майами». Отмечается, что главный тренер каталонцев Хави Эрнандес по-прежнему рассчитывает на игрока, однако, после долгих раздумий он решил уйти.

Напомним, Бускетс – воспитанник сине-гранатовых. За первую команду «Барсы» он играет с 2008 года. На его счету 696 матчей и 32 трофея, в том числе 3 победы в Лиге чемпионов и 8 титулов чемпиона Испании.