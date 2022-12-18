Дмитрий Селюк: У сказки про 11-летнего мальчика Лео из «Барселоны» должен быть красивый конец

Наш эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк, который является давним поклонником Лионеля Месси, считает, что великий аргентинец заслужил победу на ЧМ.

- Победа аргентинцев – это было бы красивое завершение прекрасной футбольной сказки про мальчика Лео, который 11-летним пришел в «Барселону». За эти годы Лионель выиграл все, что можно, 7 раз стал обладателем «Золотого мяча». И в его королевской коллекции не хватает самого главного бриллианта – Кубка чемпиона мира. Чтобы самым великим футболистом в истории, Лионелю нужен этот кубок.

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Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина - Франция пройдет сегодня. Начало в 18.00. Прямая трансляция на «Матч ТВ».