Павел Кукуян: Жаль, что на этом ЧМ нет Карасева. Он мог достойно отсудить финал

Российский арбитр Павел Кукуян выразил уверенность, что московский рефери Сергей Карасев проявил бы себя на чемпионате мира в Катаре. По его словам, Карасев достаточно опытный судья и является примером для подражания.

«Очень жаль, что на этом чемпионате мира нет Сергея Карасева, нашего ведущего арбитра. Я думаю, что он достойно бы представлял нашу страну на таком уровне. При определенных обстоятельствах он мог отсудить и полуфинал, и финал. Он опытный по возрасту, количеству игр, имеет уважение в Европе и в Лиге чемпионов хорошие игры судил, финал Суперкубка отработал. На таких людей надо равняться и идти дальше», – заявил Кукуян пресс-службе «Сочи».

Напомним, перед стартом ЧМ-2022 сборную России отстранили от международных соревнований по решению ФИФА. Позже в организации заявили, что не будут назначать судей из России на матчи турнира в Катаре.