Невилл поддержал решение оставить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии

Экс-футболист Гари Невилл высказался о решении Федерации футбола Англии продлить соглашение с главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом.
«Думаю, это правильное решение. Мы неплохо выступили на ЧМ-2022, здорово сыграли против Франции», - приводит слова бывшего игрока зарубежная пресса.
Ранее сообщалось, что Саутгейт задумался об уходе из команды после вылета с чемпионата мира-2022 в Катаре. Напомним, родоначальники футбола дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Франции (1:2).