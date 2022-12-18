Бензема обратился к игрокам сборной Франции перед финалом ЧМ-2022

Французский нападающий Карим Бензема поддержал свою национальную команду перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре с Аргентиной.
Отмечается, что 34-летний форвард покинул расположение французской сборной из-за травмы накануне начала мирового первенства.
«Этот момент настал...Мы все с вами. Вперед, «трехцветные» !», – пишет Бензема в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что Бензема не приедет в Катар на финал чемпионата мира.
Добавим, что финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции начнется в 18:00 по московскому времени.