В «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Зоммера 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность покупки вратаря сборной Швейцарии и менхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что соглашение швейцарского футболиста с клубом Бундеслиги истекает в конце текущего сезона.

Как утверждает источник, манкуниацны уже вступили в переговоры с 34-летним голкипером, рассчитывая, что он присоединится к команде свободным агентом. В клубе уверены, что игрок сборной Швейцарии подходит для замены основного вратаря «красных дьяволов» Давида Де Хея.

Добавим, что Зоммер выступает за менхенгладбахскую «Боруссию» с июля 2014 года. В текущем сезоне за команду Даниеля Фарке он провел 11 матчей, пропустил 14 голов и отыграл четыре встречи на ноль.