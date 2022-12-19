Альварес рассказал, что Гвардиола предсказал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поделился прогнозом наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы на чемпионат мира в Катаре.

Отметим, что аргентинская национальная команда стала победительницей мирового первенства, обыграв в финале сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

«Когда я только пришел в «Манчестер Сити», был случай, когда партнеры по команде делились своими мнениями по поводу того, кто может выиграть на грядущем мундиале. Я не стал озвучивать свою версию. А Гвардиола заявил, что фаворитом является его сборная и указал на меня», – приводит слова Альвареса аргентинская пресса.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Альварес провел семь матчей за сборную Аргентины, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.