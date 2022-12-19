Канте может подписать контракт с «Барселоной» в январе 

Руководство «Барселоны» планирует подписать соглашение с полузащитником «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт француза с лондонским клубом истекает в конце текущего сезона.

По информации источника, представители каталонской команды рассчитывают заполучить 31-летнего хавбека бесплатно, поэтому хотят вступить в переговоры с футболистом в январе и договориться о предварительном контракте.

Напомним, что Канте выступает за «Челси» с 2016 года. За синих он отыграл 262 матча, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.