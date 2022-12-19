Бэйл и Карраско вошли в символическую сборную худших игроков ЧМ-2022

Французская газета L’Equipe представила список худших футболистов чемпионата мира, прошедшего в Катаре. Среди прочих в составе оказались нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл и бельгийский полузащитник Янник Феррейра Карраско.
Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс, «Ноттингем Форест»);
Защитники: Мэтти Кэш (Польша, «Астон Вилла»), Хоссейн Канаанизадеган (Иран, «Аль-Ахли» Доха), Буалем Хухи (Катар, «Аль-Садд»).
Полузащитники: Янник Карраско (Бельгия, «Атлетико»), Роберт Сков (Дания, «Хоффенхайм»), Крыстян Белик (Польша, «Бирмингем»), Петр Зелиньски (Польша, «Наполи»), Гарет Бэйл (Уэльс, «Лос-Анджелес»), Крепен Диатта (Сенегал, «Монако»).
Нападающий: Антони Контрерас (Коста-Рика, «Эредиано»).
Напомним, ЧМ-2022 в Катаре начался 20 ноября и завершился 18 декабря. В финальном матче сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, серия пенальти – 4:2).