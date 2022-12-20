Андрей Чернышов: В противостоянии Месси и Роналду всегда болел за португальца

- Где-то с четвертьфинала уже все говорили только об одном, чтобы Месси наконец стал чемпионом мира. Даже кто за него не болел, с этой стадии прониклись всеобщим настроением. Вы переживали за Месси?

- Никогда не являлся персональным поклонником Месси. В их великом противостоянии с Роналду болел за португальца.

- Неожиданное заявление…

- Месси всегда играл в окружении блестящих партнеров. Роналду чаще в одиночку тянул команду. Он лидер в большей степени. Месси всегда играл в великой по составу «Барселоне», сейчас перебрался в звездный «ПСЖ». А Роналду во всех командах был лидером.

Но после победы Аргентины Месси встал в один ряд с Марадоной. Высшее провидение помогло ему выиграть заветный кубок.