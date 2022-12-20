Агент Клаудиньо отреагировал на слухи о переговорах с «Палмейрас»

Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, опроверг слухи о контактах с руководством «Палмейрас».

«Это ложная информация, мы не вели переговоров с «Палмейрас», – цитирует агента Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что бразильцы хотят подписать игрока до конца 2022 года.

Напомним, 25-летний Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до 30 июня 2027 года.