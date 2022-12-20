Еще один болельщик погиб в Буэнос-Айресе во время празднования триумфа сборной Аргентины

Еще один болельщик погиб в столице Аргентины во время празднования триумфа национальной сборной на чемпионате мира, сообщают аргентинские СМИ.

По данным источника, смерть наступила в результате многочисленных повреждений, полученных после падения с крыши. Трагедия случилась в воскресенье, но обнаружен 24-летний мужчина был только утром понедельника. Пострадавший был госпитализирован, но спустя сутки скончался.

Ранее сообщалось, что 22-летний болельщик погиб после того, как повязанный на шее флаг запутался в колесе мотоцикла, на котором ехал молодой человек.