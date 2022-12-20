Тренер сборной Грузии Саньоль заявил, что впечатлен прогрессом Кварацхелии 

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился мнением об игре нападающего «Наполи» и национальной команды Хвичи Кварацхелии.

Отмечается, что по мнению наставника грузинской сборной, 21-летний футболист быстро адаптировался к Серии А.

«Хвича — тот футболист, который в настоящее время привлекает внимание. Он стремительно развивался два этих года и продолжает это делать. Посмотрите, как он быстро адаптировался к чемпионату Италии. С каждым матчем он прибавляет в каких-то моментах, это очень важно в современных реалиях футбола. Он прекрасный игрок», – приводит слова Саньоля итальянская пресса.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Наполи» летом 2022 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 17 матчей, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.