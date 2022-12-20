Уэйн Руни: Роналду – величайший, и я его уважаю, но Месси просто другой

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Он не стал отрицать, что португалец оставил яркий след в истории футбола, но для него всегда на первом месте будет Месси.

«С уважением отношусь к мнению людей, которые считают Роналду величайшим футболистом, но для меня Месси просто другой.

Я играл против Лионеля несколько раз, его способность контролировать мяч, игру, пасовать и забивать делают его особенным. Быть его соперником тяжело», – заявил англичанин американским СМИ.

Напомним, 18 декабря Лионель Месси стал чемпионом мира: в финальном матче сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 – серия пенальти), а 35-летний нападающий оформил дубль и реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых ударов.