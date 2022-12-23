В ФИФА завершила свою работу комиссия по выявлению договорных матчей на ЧМ в Катаре

Целевая группа ФИФА по добропорядочности, призванная следить за возможной организацией договорных матчей на ЧМ-2022 в Катаре, завершила свою работу 22 декабря.

По информации пресс-службы организации, случаев договорных встреч на мундиале выявлено не было.

Напомним, ЧМ в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря и стал первым мировым первенством, которое состоялось зимой и в арабском государстве.

Чемпионом спустя 36 лет снова стала Аргентина во главе с Лионелем Месси. Серебро досталось Франции, бронзу выиграла Хорватия.

Сборная России не принимала участия в турнире в связи с отстранением от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА.