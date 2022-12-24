«Коринтианс» готов отдать «Зениту» за Юри Алберто защитника Ренана и полузащитника Кейроса

«Зенит» и «Коринтианс» достигли прогресса в переговорах о полноценном переходе нападающего Юри Алберто в бразильский клуб. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Бразильский клуб согласился включить в сделку 19-летнего защитника Роберта Ренана и 22-летнего полузащитника Эдуардо Кейроса. Изначально бразильский клуб предлагал вратаря Ивана и хавбека Густаво Мантуана, которые сейчас выступают за петербуржцев на правах аренды.

Однако это предложение не устроило «Зенит». Отмечается, что Иван почти наверняка вернется в Бразилию, к нему есть интересе со стороны двух клубов и «Коринтианс» может продать его в ближайшее время.