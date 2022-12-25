«Барселона» считает, что Депай срывает переговоры о трансфере в другой клуб

«Барселона» намерена расстаться с форвардом Мемфисом Депаем в зимнее трансферное окно.

Как сообщают испанские СМИ, каталонский клуб пока не получал официальных предложений по 28-летнему футболисту.

«Барселона» считает, что Депай намеренно срывает переговоры с другими клубами. Отмечается, что игрок сборной Нидерландв не намерен идти на понижение заработной платы и собирается уйти из «Барелоны» только следующим летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Мемфис провел три матча и забил один гол.