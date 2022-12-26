Ди Мария ответил Рами на оскорбления Мартинеса: Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте

Французский защитник Адиль Рами оскорбил голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса после победы на ЧМ-2022.

Напомним, Мартинес получил приз лучшему вратарю турнира, после чего прислонил трофей к паху и потряс им на глазах у болельщиков. Позже он заявил, что повел себя таким образом, поскольку фанаты сборной Франции оскорбляли его во время матча.

Рами, в свою очередь, назвал Мартинеса мудаком, которого ненавидит весь футбольный мир. Хавбек аргентинской сборной Анхель Ди Мария ответил французу: «Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».