World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ди Мария ответил Рами на оскорбления Мартинеса: Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте

Француз был недоволен поведением вратаря после победы на ЧМ.
26 декабря 2022 18:03
автор: Артур Гичунцев

Французский защитник Адиль Рами оскорбил голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса после победы на ЧМ-2022.

Напомним, Мартинес получил приз лучшему вратарю турнира, после чего прислонил трофей к паху и потряс им на глазах у болельщиков. Позже он заявил, что повел себя таким образом, поскольку фанаты сборной Франции оскорбляли его во время матча.

Рами, в свою очередь, назвал Мартинеса мудаком, которого ненавидит весь футбольный мир. Хавбек аргентинской сборной Анхель Ди Мария ответил французу: «Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Арбитр Карасев заявил, что не хочет давать интервью сразу после матчей
Судья высказался об идеи общения с журналистами после игр.
26.12.2022 19:37
Футбол
«ПСЖ» нашел замену Серхио Рамосу в «Интере»
Французский клуб намерен подписать Милана Шкриньяра.
26.12.2022 19:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Челси» – фаворит в борьбе на Деклана Райса
Трансфер может состояться летом 2023 года.
26.12.2022 19:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пеле прощается с родными и близкими перед смертью
Его состояние ухудшается с каждым днем.
26.12.2022 19:02
Футбол
Модрич наверняка останется в «Реале» на следующий сезон
Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.
26.12.2022 18:17
Футбол
Ди Мария ответил Рами на оскорбления Мартинеса: Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте
Француз был недоволен поведением вратаря после победы на ЧМ.
26.12.2022 18:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Джанлука Ферреро стал новым президентом «Ювентуса»
В совет директоров «бьянконери» вошли Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Диего Пистоне и Лаура Капьелло.
26.12.2022 18:00
Футбол
Главный тренер «Астон Виллы» раздражен поведением Мартинеса
Лучший вратарь чемпионата мира может покинуть английский клуб.
26.12.2022 17:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых игроков
Об этом сообщает РФС.
26.12.2022 17:44
Футбол
Гол Кейна помог «Тоттенхэму» уйти от поражения в матче против «Брентфорда»
Встреча прошла в Лондоне.
26.12.2022 17:27
Футбол
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика