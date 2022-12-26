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Клопп похвалил «Ливерпуль» за матч с «Астон Виллой»

«Красные» одержали непростую гостевую победу.
26 декабря 2022 23:51
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Астон Виллой» в матче 17-го тура АПЛ.

«Мы добились хорошего результата в сложном матче. Думаю, что первый тайм в нашем исполнении получился исключительным. У соперника были свои моменты, но мы были действительно хороши. Мне понравилось то, что я увидел. В перерыве мы сказали ребятам, какие аспекты игры можно улучшить, и единственной проблемой во втором тайме стал пропущенный гол.

Соперник сильно давил, но в домашнем матче это нормально. Мы знали, что так будет, и должны были уверенно пройти через все трудности. Мы могли забить третий гол намного раньше, но всё в порядке», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Мохамед Салах, Вирджил Ван Дейк и Стефан Байчетич. Хозяева ответили мячом Олли Уоткинса.

Мерсисайдцы набрали 25 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Дачники» с 18 очками остались на 12-й строчке.

Напомним, что перед паузой на ЧМ в Катаре Унаи Эмери сменил легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда на тренерском мостике бирмингемцев.

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