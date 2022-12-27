Артем Ребров: Жиго стал своим для болельщиков «Спартака». Мы всегда будем ему рады

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался в адрес бывшего защитника красно-белых Самуэля Жиго.

«Самуэль стал действительно своим. Для команды, для клуба, для болельщиков. Очень жаль, что он вернулся во Францию. Но это жизнь, футбольная жизнь, в которой люди приходят и уходят. Сэм оставил действительно теплые воспоминания о себе, и мы всегда будем рады ему. И вот наконец-то можно посмотреть документальный фильм о нашем гладиаторе, снятый клубной пресс-службой специально для вас», – написал Ребров в соцсети.

Напомним, 29-летний француз выступал за «Спартак» с июля 2018-го по январь 2022-го. В его активе 110 матчей, 10 голов и 6 голевых передач. Футболист покинул москвичей по семейным обстоятельствам и стал игроком «Марселя» на правах аренды.