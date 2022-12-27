Тен Хаг: Рэшфорд должен стать тем, кто привносит качество в команду, а не просто расширяет состав

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил профессиональные качества Маркуса Рэшфорда.

По его словам, 25-летний нападающий способен забить не менее 20 голов в этом сезоне. Голландец подчеркнул, что форвард прекрасно подходит на роль лидера.

«Мы потеряли нападающего по ходу сезона, нам нужно его заменить. Именно Рэшфорд должен стать тем, кто привносит качество в команду, а не просто расширяет состав. Требования в «Манчестер Юнайтед» высоки», – заявил тен Хаг британским СМИ.

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд провел во всех турнирах 20 матчей, забил 9 голов и отдал 3 голевых паса.