«Бетис» готов продать Иглесиаса за 40 миллионов евро 

Руководство «Бетиса» обозначила ценник на форварда команды Борха Иглесиаса в размере 40 миллионов евро. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что соглашение испанского нападающего с зелено-белыми рассчитано до лета 2026 года.

Как утверждает источника, 29-летний испанец является ключевым игроком «огурцов» и представители команды не готовы расстаться с футболистом менее чем за 40 миллионов евро. Сообщается, что к Борхе проявляет интерес мадридский «Атлетико».

Напомним, что Иглесиас присоединился к «Бетису» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне за клуб Ла Лиги он провел 17 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.